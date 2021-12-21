Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" dedi. Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları saat 14:00'te yazılı olarak açıklanacak.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız.Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" dedi.