Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Haberler - NTV Haber 09.12.2021 - 09:39

Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluşacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Öncelik yüksek faiz olmayacak

Hazine ve Bakanı , 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak.

Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamlarının katılması bekleniyor.

Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.

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