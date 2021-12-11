Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede yeni ekonomi model ve döviz kurundaki artışın ele alınması bekleniyor.

Haberler - İHA - NTV Haber 11.12.2021 - 14:37

Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu

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Hazine ve Maliye Bakanı iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Toplantıya TİM, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.

Toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği tahmin ediliyor.

Toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapılması da bekleniyor.

Alınan bilgilere göre, dövizdeki dalgalanma da konuşulacak konular arasında.

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