Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, NTV yayınında ‘İmar barışı’yla ilgili açıklamalarda bulundu.



NTV’den Ahmet Ergen'in sorularını Kayseri’de yanıtlayan Özhaseki'ye, “İmar barışı başvuruları başladı. İlk günler itibarıyla vatandaşın ilgisi nasıl? Başvuru var mı yoksa vatandaşlar sistemi anlama, öğrenme uğraşında mı?” sorusu yöneltildi.

Bakan Özhaseki şu yanıtı verdi:

"İlk tahmin ettiiğimiz rakamları yakaladık, çünkü tespitlerimiz doğruydu. 26,5 milyona yakın bağımsız birim var, imara aykırılık, mülkiyet ve başka sorunları olan bina sayısı da 15 milyona yakın.

Çözüm hususunda doğru adım attık. İmar yasası, kentsel dömüşümü hızlandıracak yasalar da hazırdı ama seçim kararı nedeniyle geriye bırakıldı. Yapı Kayıt Belgesi’yle yola çıktık.

Belediyelerle, devletle kavgalı olmaktan bıkmış vatandaş. Bütün bunları sona erdirecek yasa geldi ve müthiş bir memnuniyet var. İnternet ve il müdürlüklerine binlerce vatandaş geliyor. 3-4 gün oldu ve 270 bin bağımsız birim devletle barışmak için girişim yapmış durumda..."

BAKAN ÖZHASEKİ'NİN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI - İZLE

KAÇAK YAPILAŞMAYA YOL AÇAR MI?



Bakan Özhaseki, 'imar barışı'nın kaçak yapılara yol açacağı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:



"Haklılık payı var, yok diyemeyiz. Geriye dönük bakıldığında, çeşitli dönemlerde13 tane imar affı çıkmış, böyle olunca partilerden eleştiri gelmiyor ama haliyle bir korku, tedirginlik yaşanıyor. Acaba bu gelen şey kötü yapılaşmanın önünü açar mı, hızlandırır mı diye düşünülüyor. Hayır bu olmaz. Bunun teminatı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği karardır. Yakın zamanda verilmiş olan kararda, imara aykırı yapı yapana, yaptırana, kamu hizmeti getiren kamu görevlilerine hapis cezası var. Eskiden çok uygulanmamış ama vatandaş Yargıtay'a müracaat etmiş, 'hükmü erteleme için' ama Yargıtay kabul etmemiş, yatmak zorundasın demiş. Yapan, yaptıran, göz yuman en az 1 sene hapis yatacak..."