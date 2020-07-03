Bakan Pakdemirli: 38,6 milyon liralık Süt İçerik Analiz Desteği bugün ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında 11 bin 758 üreticiye, 38,6 milyon lira tutarındaki destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı 03.07.2020 - 12:06

Bakan Pakdemirli: 38,6 milyon liralık Süt İçerik Analiz Desteği bugün ödenecek

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Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında gerçekleştirilecek ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bu zorlu pandemi döneminde, özveriyle ve durmadan çalışan bütün üreticilere teşekkür eden Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Süt İçerik Analiz Desteği kapsamında 11 bin 758 üreticimize, 385 bin 431 büyükbaş hayvan için 38,6 milyon liralık destek ödemesi bugün saat 18.00'de aktarılacak.

Devlet olarak üreticilerin her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyorum. Sizler ürettikçe bizler de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün ödediğimiz Süt İçerik Analiz Desteğimiz de bütün üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

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