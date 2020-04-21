Bakan Pakdemirli'den açıklama: Ankara'nın atık suyunda virüse rastlanmadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Atık suda corona virüs incelemesine yönelik araştırmanın sonuçlarını paylaşan Pakdemirli, Ankara'dan alınan atık su numunelerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadığını söyledi. Bakan İstanbul'dan da numune toplandığını, sonuçlara göre tedbir alınacağını belirtti.

Bazı ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarına da değinen Pakdemirli, "Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz" dedi. Pakdemirli, "Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır" diye konuştu.



Pakdemirli, "Gelecek hafta iki bakanlıkla Sözleşmeli Üretim Platformunun ön lansmanını yapacağız. Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN AÇIKLAYACAK



Pakdemirli, hububat alım fiyatının da mayısın ilk haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirterek, "Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak" dedi.aş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirten Bakan, "Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz" dedi.



187 MİLYON LİRALIK ÖDEME CUMA BAŞLIYOR

Pakdemirli, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerine yapılacak 187 milyon liralık destek ödemelerinin de cuma günü başlayacağını kaydetti.



ZİYARETE KAPANAN PAMUKKALE BEYAZLADI

