Bakan Pakdemirli'den 'gübre desteği' açıklaması

Dünya genelinde artan gübre fiyatları sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, "Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için gübre desteğinin önümüzdeki yıl yüzde 100 oranında artacağını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 11:52

Bakan Pakdemirli'den 'gübre desteği' açıklaması

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ve Orman Bakanı , tarımsal desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" dedi.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar başına 24 liraya çıkardık."

Pakdemirli, "Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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