Bakan Pakdemirli'den ithal ete fren: 2023'e kadar bitireceğiz

Bakanlığı döneminde bir kilogram bile ithal et imzası atmadığını söyleyen Bakan Pakdemirli et ithalatını 2023'e kadar bitireceğini vurguladı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli et ithalatı ile ilgili, ''2023 yılında ben Türkiye'de ithal et işini bitireceğim, bundan emin olabilirsiniz. Bu 2022 de olabilir, inşallah 2021'e de yetiştiririz." diye konuştu.

Öte yandan Pakdemirli, ''Besilik hayvan ithalatıyla ilgili de frene komple basmış durumdayız. 26 Ekim'den itibaren yeni kontrol belgesi vermiyoruz. İhtiyaç olmadıkça vermeyeceğiz. Eskiden belge alanların girişleri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Et ithalatı için kendisinden önce yapılan bağlantılar olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Onların da mümkün mertebe hepsini iptal ettim" dedi.



