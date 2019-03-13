İlişkili Haberler Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağışlar nedeniyle hasat tarihinin gecikebileceği bu nedenle spekülatif hareket olmaması için patateste gümrük vergisinin sıfırlanmasına yönelik adım atıldığını söyledi.

Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunup, açılışlara katılmak üzere Çankırı'ya geldi. Kentte ilk olarak Çankırı Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Hüseyin Boz'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından partisinin seçim bürosu açılışına katılan Pakdemirli, toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

Patates ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına yönelik tepkilere yanıt veren Bakan, Türkiye'nin patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde olduğunu söyledi.

"Teknik bir karantina ile ilgili bir konuyu alıp bizi yalanlarla yıpratmaya çalışıyorlar. Yok efendim ithalat, yok efendim şu. Türkiye şu an yağışlı bir sezon geçiriyor. Bu nedenle biraz ekimler gecikti, hasat tarihi de 15-20 gün gecikebilir" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tedbir amaçlı, ihtiyaten bir emniyet sübabı oluşturmak için özel sektöre Türkiye üretiminin yüzde 3'ü 5'i kadar bir kota tanımladık. Gelip gelmeyeceği de belli değil. Herhangi spekülatif bir piyasa hareket olmasın diye. Tüketicilerimiz patatesi pahalı yemesin diye. Onu da diyorlar ki; 'Türkiye'de yasakladınız, artık her şeyi ithal ediyorsunuz' Yalan ve iftira. Bunların işi çamur siyaseti.

"DANIŞMAN" İDDİASINA YALANLAMA

Çamur at izi kalsın. Bir de demişler ki; 'Bakanın danışmanı olduğu bir firma bu patatesleri getirecek' O da tamamen yalan. O bahsettikleri firma dondurulmuş patates yapıyor. Bizim bahsettiğimiz Türkiye'ye gelmesi muhtemel patates kabuklu patatesi. Yani burada hedef belli hedef hükümetimiz. Biz üreticiyi de tüketiciyi de koruyacağız."

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