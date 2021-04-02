Bakan Pakdemirli'den tarımsal destek ödemesi açıklaması

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu destek tutarının saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacağını ifade etti.



Desteklerin detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Hububat-baklagil-dane mısır, yaş çay fark ödemesi, yem bitkileri desteği, sertifikalı fidan kullanım desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında toplamda 394.514.187 tl destek ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız"



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