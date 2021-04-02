Bakan Pakdemirli'den tarımsal destek ödemesi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesini bugün saat 18.00 itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

02.04.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 02.04.2021 - 12:07

Bakan Pakdemirli'den tarımsal destek ödemesi açıklaması

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Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu destek tutarının saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Desteklerin detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat-baklagil-dane mısır, yaş çay fark ödemesi, yem bitkileri desteği, sertifikalı fidan kullanım desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında toplamda 394.514.187 tl destek ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız"

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