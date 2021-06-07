Bakan Pakdemirli: Hiçbir ilde su sıkıntısı yaşanmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Pakdemirli, Marmara'da deniz salyasından etkilenen küçük balıkçılara desteğin artırılacağını belirterek ''Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi şimdi 2 bin liraya çıkartacağız. Marmara özelinde bin 450 lira olan desteği 2 bin 900 liraya çıkartacağız'' diye konuştu.

Pakdemirli, anaç koyun ve keçi yetiştiricilerine de 753 milyon liralık destek ödemesinin de bu hafta yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Pakdemirli, yağışların azalmasına rağmen Türkiye genelinde bir su sorunu yaşanmayacağını söyledi.

3 büyükşehirde kalan su miktarlarını da açıklayan Pakdemirli, ''İstanbul'da 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da 8,5 aylık, İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor'' dedi.

Bakan Pakdemirli'ye yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için bir destek kararı açıkladı. Bu destek paketinde neler var, çiftçiler bu desteklerden nasıl yararlanacak?



Çiftçimizin tohuma küsmemesi lazım. Zaman zaman kuraklık yaşanabilir. Çiftçimiz tohuma küsmemiştir. Bu sene üretimimizin bir miktarını maalesef kaybedeceğiz. Yüzde 27 oranında yağışlar azaldı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla olan meteorolojik kuraklık tarımsal kayba sebep verecek. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmaz. 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemlerine destek verilecek. Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi.

Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ne yapacak?

Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak. Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi şimdi 2 bin liraya çıkartacağız. Marmara özelinde bin 450 lira olan desteği 2 bin 900 liraya çıkartacağız. Bu müsilajdan etkilenen balıkçılara teknelerinin büyüklüklerine bakmaksızın destekleyeceğiz.

''HAMSİ VE MİDYE SAYISI ARTARSA SALYA BİRAZ AZALIR''



Hayalet ağların temizlenmesi son derece önemli. Sudaki azot ve fosfor miktarı artınca planktonlar oluşuyor. Planktonların sayısı artınca da bu salyalanma oluyor. Hamsinin sayısı artarsa Marmara'da bu biraz azalır veya midye. Midye çiftliklerini biraz daha artırabilirsek, Marmara'da bunların sayısı azalacak. Midye, kendi ekosistemi içerisinde denizi temizleyen, kirli suyu alıp temiz su veren canlılar bunlar.



Kuraklıkla nasıl mücadele edilecek?

Son 19 yılda 600 baraj bitirildi. 150 tane yeraltı barajı inşa ediyoruz. Suyu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de suyun yüzde 80'i sulamada kullanılıyor. Vahşi sulamada suyun yüzde 35 ila 60'ını kaybediyoruz.

Su Şurası hangi aşamada?

Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Kurak bir ülke değiliz, kurak ülke olmaya aday bir ülkeyiz. Belediyelerin üniversitelerin tüm kamu kurumlarının olduğu şuranın neticelerini ekim ayında kamuoyuna duyuracağız.

Pandemi süreci tarımsal üretimi nasıl etkiledi?



Üretici dostu müdahale alım politikalarını getirdik. Kuraklıkla ilgili iki defa hububat desteğini yüzde 100 artırdık. Geçen sene 4,8 büyümüş tarım. 11 çeyrektir kesintisiz büyüme var. Demek ki burada doğru işler yapılmış.

YETİŞTİRİCİLERE ÖDEME BU HAFTA

Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında; 201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz.



Barajlarda son durum ne? Su sorunu var mı?



İstanbul'da yüzde 76, 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da yüzde 23 gözüküyor. Bu kuraklığın emaresi 8,5 aylık suyumuz var. İzmir'de de geçen yıl yüzde 27 şimdi yüzde 35. İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. İçme suyu yüzde 54'ler sulama yüzde 45'ler seviyesinde. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor.



BM HABİTAT'TAN ÖVGÜ: ''SIFIR ATIK'' PROJESİ NASIL BAŞARILI OLDU?