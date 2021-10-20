Bakan Pakdemirli: Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili şüphesi olmasın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE



Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

"İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı" düzenledik. 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Sonuçlarını açıklayacağız. Hedef orman yangınlarına müdahale süremizi 10 dakikaya düşürmek.

SÖNDÜRME UÇAĞI ALINACAK MI?

Asıl gücümüz orman kahramanlarımız, arasözümüz, piyadelerimiz. Yeniköy Termik Santrali'ndeki yangında ne zaman içeriye orman işçisini soktuk o zaman söndürebildik. 2002'de su atma kapasitemiz 85 tondu, 2021'de su atma kapasitemiz 154 ton. Uçakla ilgili bir satın alma süreci var.

YANAN ORMANLAR NE ZAMAN YEŞERECEK?

"Yanan alanlarda ister istemez doğal bir rejenerasyon başlıyor. Ciddi bir fidan kampanyası da başlattık. Bu yıl bitmeden 252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız.

KURAKLIK SORUNU

Türkiye artık 5'te 1 daha az su alıyor. Yarın Su Şurası sonuçları açıklanacak.

GIDADA FAHİŞ FİYATA ÖNLEMLER



Gıda tarım fiyatlarındaki artışın genel sebeplerinde bakmakta fayda var. Kuraklığa rağmen bir arz sıkıntımız yok. Desteklerimizi artırdık. Tüm tarım ürünlerinde ciddi bir miktarsal artış var. Dünyada girdilerin artması etkili oluyor. Bazı ülkeler stok yapmaya başladı. Emtia, petrol ve navlun fiyatları çok arttı. Ülkeler tarife dışı engeller uygulamaya başladı. Bana göre gıda fiyatlarına en önemli çözüm sözleşmeli üretimdir. Türkiye'de bu konuda mevzuat altyapısında bazı eksiklikler var, bunları tamamlayabilirsek sözleşmeli üretim ile fiyat stabilitesi sağlanabilir.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da bunu konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın da bu konuda erken uyarı sistemi çalışması var. Ciddi bir çalışma yapılmış birçok ekonomik model ortaya konulmuş. Tüm bakanlıklardan ve diğer yerlerden bir veri bankası oluşturulmuş. Bunların bir araya getirilmesi gerekiyor. Erken uyarı sistemi ile devletin mekanizmalarında önemli olan teknoloji de kullanılarak çok önceden haberdar olunup, gerekli tedbirleri alabilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi.



ISPANAKTAN ZEHİRLENME VAKALARI



Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur. Zehirlenen vatandaşların hepsine geçmiş olsun diliyorum."

