Bakan Pekcan: E-ticaret hacmi ay bazında yüzde 93 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Pekcan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:



E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı. E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı. E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz.

2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir.

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