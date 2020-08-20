Bakan Pekcan: E-ticaret hacmi ay bazında yüzde 93 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz" dedi.

İHA - Anadolu Ajansı 20.08.2020 - 12:30

Bakan Pekcan: E-ticaret hacmi ay bazında yüzde 93 arttı

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Bakan Pekcan, Türkiye'nin ilk e-ticaret verilerini açıkladı

Bakan Pekcan, Türkiye'nin ilk e-ticaret verilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. 

Bakan Pekcan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı. E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı. E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz.

2020 yılı ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir.

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