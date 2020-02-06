Bakan Pekcan: Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi artık zorunluluk

Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni, İzmir’de gerçekleştirildi. Ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmada "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği çalışmalarında, hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine’’ dedi. Aralık ayında AB ile yapılan toplantıda bu konuyu gündeme getirdiklerini söyleyen Pekcan ‘’Benim kendilerine önerim, siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi, üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Bakan Pekcan- Filiz Yavuz Diren-Bakan Pakdemirli

PHİLSA’ya iki ödül



Organizasyonda yaptığı başarılı kurumlara da ödüller verildi. PHİLSA, ‘’Büyük Firma’’ kategorisinde ’üretim’ ve ‘yatırım’ alanlarında üçüncülük ödülü aldı. Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, aldıkları ödüle ilişkin şunları ifade etti: “Türkiye, dünyanın önde gelen ihracat merkezlerinden biri. Sürdürülebilir ihracat hacmimizle beraber; yatırım, istihdam, dijital dönüşüm, tütün tarımında inovasyon gibi birçok alanda ülke ekonomisine yaptığımız katkılarla ülkemizin gücüne güç katmaya, geleceğinin bir parçası olmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz.”