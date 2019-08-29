Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke, 5 hedef sektör belirledik. Sektörler, makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi." dedi.



Pekcan, şöyle devam etti:



"İhracat Ana Planı'nda hedef ülkelerimiz ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak."

"KOBİ'LERİN YÜZDE 75'İNİN DESTEKLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ"



Pekcan, "Eximbank'ın yeni ürünleriyle KOBİ’lerin yüzde 75’inin desteklenmesini, ihracatı destekleme oranının yüzde 29'a çıkartılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIMCILARA DAVET



Pekcan, "Yüksek teknolojili yatırımcıları Türkiye’de üretime davet ediyoruz. İhracat Ana Planımızla yeni bir rota belirliyoruz. Bu rota ihracatını verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme ile artıran bir Türkiye." dedi.