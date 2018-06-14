Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 100 bin gence yazın çalışma imkanı hakkında açıklama yaptı.



TRT Haber'e konuşan Sarıeroğlu, bu düzenlemeye önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:



"İstihdam ve gençler konusu hem geçmiş 16 senemizde hem de ileriki süreçte gündemimizin birinci sırasını oluşturuyor. İstihdam konusu 16 yıldır AK Parti iktidarımız döneminde en güçlü başarı hikayesini yazdığımız alan. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' sadece istihdam boyutuyla değil sosyal farkındalık konusu, gençlerimizin geleceğe güçlü şekilde hazırlanması açısından sosyal konularla ilgili olarak farkındalıklarını arttırmaya yönelik hem de devletin o sıcak elini gençlerimizin üzerine tutarak, ilk sigortalılık başlangıçlarını kamu yararına yapmış oldukları hizmetler vesilesiyle olmasını amaçladığımız yeni bir İŞKUR programı olacak."



Jülide Sarıeroğlu, gençlerin sigortalarının 18-25 yaş arasında başlayacağını belirterek, "Üniversitelerde okuyan gençlerimizin, kendi okudukları üniversitelerin bulunduğu ilde, yaşlılarımıza yoldaşlık yapabilecekleri huzurevlerinde programlarımız olabilecek, fidan dikimiyle alakalı konular olabilecek. Mahallelerimizdeki okullarımızda öğrencilerimizle alakalı açılacak kurslarda onlara eğitmenlik yapmaları imkanlarıyla inşallah gençlerimizi yetiştirmiş olacağız. Her yıl 100 bin gencimizi sosyal çalışma programına dahil ederek, hem toplumsal konularda farkındalıklarını arttırmayı, bu konularda gençlerimizin enerjisi ve sinerjisinden faydalanmayı hem de gençlerimizin okul hayatlarına maddi olarak bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burs ve kredi imkanlarımız var, aylık olarak asgari ücret üzerinden de katkımız olacak. 3 ay boyunca bu programdan faydalanmış olacaklar. 3 ay boyunca aldıkları ücret, bir sene boyunca burs ve kredi imkanlarından aldıklarından daha yüksek bir miktara tekabül ediyor. Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız" diye konuştu.



Sarıeroğlu, uygulamayı bu sene itibarıyla yetiştirmeye çalışacaklarını vurgulayarak, "İŞKUR olarak 2 yeni programla gençlerimizi geleceğe güçlü şekilde hazırlamış olacağız inşallah. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 500 bin üniversite öğrencimizi sosyal çalışma programlarından faydalandırarak katkı sağlamış ve sigortalılıklarını başlatmış olacağız" ifadesini kullandı.



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