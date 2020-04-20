Bakan Selçuk: 1000 TL yardım parası üçüncü faz ödemeleri için talepleri almaya başlıyoruz (1000 TL yardım ne zaman verilecek?)

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 'Sosyal Destek Programı 1000 TL yardım' 3 fazdan oluşuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

"Sosyal yardım modellerimizi de 3 faza ayırdık. Birinci fazda belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Bunun haricinde sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu fazların dışında bizim her ay gönderdiğimiz periyodik paylar var. Bu her ay gönderdiğimiz periyodik payları da biz 135 milyondan 180 milyona çıkarmıştık. Önümüzde ramazan ayı da olduğunu dikkate olarak bu ay 2 periyodik pay gönderdik. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu ay 360 milyon ulaşmış durumda. Dolayısıyla vakıflarımız da ildeki valilerimiz ve kaymakamlarımızla beraber buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilecekler. Faz 1'de 2,1 milyon haneye ulaştıktan sonra faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Bunları da biz belli kriterlerle tespit ettik. Daha sonra bu tespit ettiğimiz kriterlerle vakıflarımıza tekrar gönderdik ki bir ön değerlendirme de yapabilsinler diye. Bu ön değerlendirme sonucunda sahada bir araştırma da yapılmış oldu. Bize tekrar dönüşler oldu. Umuyoruz ki haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye de bu yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız."açıklamasında bulunmuştu.



Bakan Selçuk, yardımların faz 3 etabında ise talepleri almaya başladıklarını duyurdu.

"20 Nisan 2020 tarihinden itibaren e-devlet Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularını almaya başlıyoruz. #BirlikteBaşaracağız".

1000 TL sosyal yardım düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan tarihleri arasında yapılmıştı.

2. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI

2. fazda bu fazda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan bin TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye biner TL nakdi destek verilecek.

Sosyal yardımlar, dernekler ve vakıflar tarafından daha önce bakanlıktan yardım alan ailelere verilecek.



Ali Yerlikaya Twitter hesabından 1000 TL nakit sosyal yardımın dağıtılmaya başladığını duyurdu.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık.



114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz.



PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek.



Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz.#EvdeKal🏠 pic.twitter.com/bRt6aE0WHL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2020

3. FAZ İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK



3. faz yardım için başvuru sürecinin ayrıca duyurulacak. Başvurular "e-devlet" üzerinden alınacak.

SOSYAL YARDIM PARALARI EVLERE TESLİM EDİLİYOR