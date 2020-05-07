Bakan Selçuk: 3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız

Bakan Selçuk, salgın sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkartılan çalışanlar için nakdi destek ödemelerinin de yarından itibaren başlayacağını söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları şöyle;

"6 milyonu aşkın başvuru aldık. Başvuruları vakıflarımız değerlendiriyorlar.



Biz peyderpey ödemelere başladık, 600 bin aileye faz 3’ten ödeme yaptık. Faz 3 dinamik bir süreç olacak.



Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuru sayısı 3 buçuk milyonu geçti, Nisan’daki Mayıs 5’te almaları gerekiyordu Mayıs 5’te de ödemelerin birçoğu yapıldı şu anda 2 buçuk milyon çalışanımıza ödemeleri gerçekleştirmiş durumdayız.

Biz bir yandan ödemeleri yaparken bir yandan da yeni başvuruları alıyoruz, şayet başvurular geç kalmışsa onlar da Mayıs ayı içerisinde ödemelerini alacaklar.

Sözleşme dahilindeki bütün çalışanlarımızı korumayı hedefliyoruz.



Kuaför ve berberlerimizin çalışanlarına kısa çalışma ödeneği verdik, burada iki esas var ya faaliyetin tamamen durması ya da 3’te 1 oranında azaltılması.



Ücretsiz izinde de şu ana kadar 700 bini aştı başvurularımız nakdi destek ücretlerimizi de yarın itibari ile başlıyoruz. Yine peyderpey ödenecek."

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