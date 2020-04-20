Bakan Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı (1000 TL yardım ne zaman verilecek?)

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.



Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 'Sosyal Destek Programı 1000 TL yardım' 3 fazdan oluşuyor.



1000 TL sosyal yardım düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan tarihleri arasında yapılmıştı.

2. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI

2. fazda bu fazda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan bin TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye biner TL nakdi destek verilecek.

Sosyal yardımlar, dernekler ve vakıflar tarafından daha önce bakanlıktan yardım alan ailelere verilecek.



Ali Yerlikaya Twitter hesabından 1000 TL nakit sosyal yardımın dağıtılmaya başladığını duyurdu.