Bakan Selçuk'tan emeklilere bayram ikramiyesi açıklaması

Kısa Çalışma Ödeneği'ne 7 bine yakın firmanın başvuru yaptığını söyleyen Bakan Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyesinin ise nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı 27.03.2020 - 16:22

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Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına değinen Selçuk, 4 günde 7 bine yakın firmanın uygulamadan yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi. Başvuruların daha çok imalat sektöründen olduğunu belirtti.

Selçuk, emeklilere bayram ikramiyesi için de "Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak" dedi.

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