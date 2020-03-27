Bakan Selçuk'tan emeklilere bayram ikramiyesi açıklaması

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Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına değinen Selçuk, 4 günde 7 bine yakın firmanın uygulamadan yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi. Başvuruların daha çok imalat sektöründen olduğunu belirtti.

Selçuk, emeklilere bayram ikramiyesi için de "Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak" dedi.