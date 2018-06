Bakan Tüfenkci: Türkiye her zaman krizlerden büyüyerek çıkan bir ülkedir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekonomi üzerinde yapılan operasyonlara, spekülasyonlara, olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini söyledi.



Kredi derecelendirme kuruluşları ve birtakım finans çevrelerinin baskılarına ülkenin boyun eğmediğini belirten Bakan Tüfenkci, bunun en güzel örneğinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı verileri olduğunu ifade etti.



Tüfenkci, AK Parti'nin iktidara geldiği dönem ihracatının 36 milyar dolar olduğunu, günümüzde ise son 12 aylık ihracatın 161,7 milyar dolara yükseldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Her ay büyüyerek devam ediyoruz. Bu ay önümüzdeki günlerde de büyümeye devam edeceğiz. Dolar, euro ve döviz kuru üzerinden finansal araçlarla Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışanlar, özellikle ülkemizin dinamiklerini görmeleri gerekir. Türkiye'yi tanımıyorlar, Türk insanını, esnafını, sanayicisini, yatırımcısını tanımıyorlar. Türkiye her zaman krizlerden büyüyerek çıkan bir ülkedir. Türk girişimcisi de zor zamanları fırsatlara çevirerek yoluna devam etmiştir. Türkiye'de bir kriz algısı oluşturmaya çalışanlar, bu rakamlar açıklandıkça mahcup olmaya devam edecekler."



"SANAYİNİN ÇARKLARI DÖNÜYOR"



Bakan Tüfenkci, sanayi sitelerindeki esnaftan büyüme ve daha geniş yerlerde üretim yapmak konusunda talepler geldiğini anlattı.



Esnafın, sanayicinin işinin başında olduğuna işaret eden Tüfenkci, şöyle devam etti:



"Bunu şunun için ifade ediyorum, küçük, orta ve büyük ölçekli sanayilerimizin çarkları dönüyor. Sanayi üretimi her ay artarak devam ediyor. Bu sağlıklı bir işaret. 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirdiğimizde Türkiye bu algılara, operasyonlara maruz kalmayacak. Ben inanıyorum ki hem döviz hem kur hem de enflasyon düşme eğiliminde olacak. Bu üçü birbirine bağlı bir sarmal oluşturuyorlar. Bu sarmalı kırmak bizlerin elinde. Biz milletimizin desteğiyle tedbirlerimizi şimdiden devreye soktuk ve Merkez Bankamızın almış aldığı kararlar etkisini gösterdi ve göstermeye devam edecek."