Bakan Uraloğlu: Genç Viyadüğü ile transit trafik nefes aldı

Bakan Uraloğlu, “Daha önce trafiğe açtığımız; ancak resmi açılışını yapmadığım yollardan bir tanesi. Burası Bingöl'ün Genç üzerinden Diyarbakır'a devam eden yolu. Toplam 47,6 kilometrelik proje kapsamında işimizi genel anlamda bitirdik; çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Buradaki en önemli yapı ise Genç Viyadüğümüzdür.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl il programı kapsamında Bingöl- Diyarbakır illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan güzergahta yer alan Genç Viyadüğü’nde açıklamalarda bulundu.

"43 KİLOMETRE YOLU 40,5 KİLOMETREYE DÜŞÜRDÜK"



Genç Viyadüğü’nün şehir içi trafiği rahatlattığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “620 metre uzunluğunda bir viyadük. Türkiye'deki viyadük sıralamalarında yeri olan 18 açıklıklı bir viyadük.

Toplamda 43 kilometre olan yolu 2,5 kilometre kısaltarak 40,5 kilometreye düşürmüş olduk. Güvenli bir trafik akışını sağlamış olduk; hem Genç ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için hem de transit seyahat eden vatandaşlarımız için güvenli, konforlu, hızlı bir trafiği sağlamış olduk.” diye konuştu.