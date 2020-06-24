Bakan Varank açıkladı: SARB-83 ilklerle testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 15:35

Bakan Varank açıkladı: SARB-83 ilklerle testi geçti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi. 

SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

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