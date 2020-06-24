Bakan Varank açıkladı: SARB-83 ilklerle testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.



Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.



SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:



"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!



Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.



HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/Hw548HgDHU — Mustafa Varank (@varank) June 24, 2020

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