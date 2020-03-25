Bakan Varank Covid-19'a karşı KOSGEB'in 3'lü koruma paketini açıkladı

Dünyayı sarsan Covid-19 salgınına karşı yeni bir çalışma başlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu çerçevede ilgili kuruluşu KOSGEB vasıtasıyla 3 ayaklı bir planı devreye soktu.

"6 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK"

Planın ayrıntılarını paylaşan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz. Koruyucu sağlık ürünleri üretimine ilave destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB'in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilecek.

Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler" değerlendirmesinde bulundu.



İşletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını belirten Varank, "Bu projelere, 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin lirası geri ödemeli olacak." bilgisini paylaştı.



"ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞTÜK"



Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini aktaran Varank, şunları kaydetti:



"Covid-19'un tüm dünyaya yayılmasının ardından listeye eklediğimiz ürünlerde doğal olarak bir talep oluştu. Talebi karşılamak için üreticilerle yani işletmelerle ve KOBİ’lerle temasa geçtik. Vereceğimiz desteklerle bu ürünlerdeki artan talebin karşılanmasına katkı sağlayacağız. Maalesef bazı fırsatçıların ortaya çıkardığı spekülasyonların da önüne geçeceğiz."



Bakan Varank, başvuruları almaya başladıklarını da belirterek, "Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde, KOSGEB kurulları normalden daha hızlı bir şekilde karar alıp desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyecek. Ödemeler de ivedilikle yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.



"VADE SAYISI DEĞİŞMEYECEK"



Paketin bir başka ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin oluşturduğunu vurgulayan Varank, "KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar olan alacaklarını erteledik. Bu durumdaki KOBİ'lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB'e yapması gereken ödemelerini 3 ay öteledik." ifadelerini kullandı.



Varank, işletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının ötelendiğinin de altını çizerek, "Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal faiz de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.



"PROJELER KESİNTİYE UĞRAMAYACAK"



KOSGEB’in çeşitli programları aracılığıyla proje bazlı destekler sunduğunu, bunun yanı sıra girişimcileri desteklediğini kaydeden Varank, şunları kaydetti:



"Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman vereceğiz. Böylece projeler kesintiye uğramamış olacak."



Varank, işletmelerin ek süre talebinde bulunmaları gerektiğini belirterek, "Karar sürecini hızlandırdık, yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ'lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen sağlayacağız." ifadesini kullandı.



"TÜM ENSTRÜMANLARI KULLANACAĞIZ"



Covid-19 salgınının etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamaya kadar bu hakkın kullanılabileceğini vurgulayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Covid-19 salgın riskine karşı ilk reaksiyon gösteren ülkelerden biriyiz. Bakanlık olarak virüs, Çin sınırlarındayken alacağımız önlemleri masaya yatırmaya başladık. İşletmelerimiz, dünyaya hızla yayılan bu salgından elbette etkileniyorlar.

KOBİ’lerimizi korumak için yapılması gerekenleri biliyoruz, bunları da uygulamaya başladık. Bu süreçte ve dünyada bu salgının etkileri ortadan kalktıktan sonra üretimde sürekliliği sağlamak için elimizdeki tüm enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz."



"ORTAK AKIL"



Bakan Varank, vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almasının önemine değinerek, şunları kaydetti:



"Hepimizin alacağı en iyi tedbir, kendimizi korumaktır. Bunun için gerekmedikçe, zaruri bir hal olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Özellikle sosyal medyadaki spekülatif açıklamalara itibar etmeyelim. Ortak akılla hareket ettiğimizde her türlü engeli kolayca aşacağımız aşikar, bu inancımızı diri tutalım."