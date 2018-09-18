Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğine katıldı.

''GELİR DAĞILIMINDA ÇOK İYİ SEVİYELERE GELDİK''



Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, "Gelir dağılımı, finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldik. 2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var" dedi.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ GELİYOR



Dijital Dönüşüm Merkezlerine ilişkin bilgi veren Varank, şöyle konuştu:



"Sanayicilerimiz için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı kasım ayında hizmete açıyoruz. İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu."

