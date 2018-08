Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital ekonominin yeni sanayi ve finans devriminin ateşleyicisi haline geldiğini belirterek, "Dijital ekonominin araçlarıyla, her türlü siyasi müdahalelerden bağımsız bir ödeme ve takas sisteminin uygulanması yollarını bulabiliriz. Böylece, bazı para birimlerinin de küresel ayrıcalıklarını kırabiliriz" dedi.



Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda, dijital devlet prensiplerine ilişkin bir konuşma yaptı.



Küresel ekonominin, ekonomik, sosyal ve teknolojik anlamda daha hızlı değişimlere maruz kaldığına işaret eden Varank, bir tarafta da ticaret savaşlarının bütün küresel gündemi şekillendirdiğini ancak ticaret savaşının bir kazananı olmayacağını dile getirdi.

Varank, iki hafta önce Türkiye'nin istemsiz bir şekilde söz konusu savaşın bir parçası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"En önemlisi bu savaş finansal bir savaşa dönüştü. Sonuç olarak para birimimizde bazı oynaklıklar gördük. Bu hareketlenmenin hiçbir mantıklı makro ekonomik dayanağı yoktu. Reel sektör ve bankacılık sektörü göstergelerimiz güçlü. Planlı ve kararlı adımlarımız sayesinde bu saldırıyla baş edebildik. Mesele şu ki bu Türkiye'nin başına geldi ancak risk bütün ülkeler için mevcut, diğer ülkeler de benzer durumlarla karşı karşıya kalabilir."

Öte yandan yeni bir teknolojik döneme tanıklık edildiğine dikkati çeken Varank, dünyanın eşi benzeri görülmemiş büyük değişimlerin hala başında olduğunu ifade etti.



VİDEO: "DİJİTAL ÖDEMEYLE BİR PARA BİRİMİNİN HEGEMONYASINI KIRABİLİRİZ"



Varank, dijital ekonominin büyük bir güce sahip olduğunu belirterek, "Dijital ekonomi, yeni sanayi ve finans devriminin ateşleyicisi haline geliyor. Dijital ekonominin araçlarıyla, her türlü siyasi müdahalelerden uzak ve bağımsız bir ödeme ve takas sisteminin uygulanması yollarını bulabiliriz. Böylece, bazı para birimlerinin de küresel ayrıcalıklarını kırabiliriz. Bunun mümkün olduğunu düşünüyor ve üzerinde çalışmaya değer önemli bir konu olduğuna yürekten inanıyorum." diye konuştu.



Dijital devlet kavramının dijital ekonominin gelişiminde çok önemli bir bileşen olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:



"Yenilikçi, bütüncül ve veri odaklı kamu sektörünü teşvik eden ülkeler dijital çağın yıldızları olacaktır. Dijital devlet ekosisteminin güçlendirilmesi, hem politika yapma kararlarımızı kolaylaştırmakta hem de verimliliğimizi geliştirmekte. İşte bu nedenle, G20 bünyesinde açıkladığımız ilkelerin mantığını çok yerinde buluyorum. Bu çerçeve, devletlerini dijital olarak dönüştürmeyi hedefleyen ülkeler için sağlam ve güvenilir bir ölçüt sunuyor."



Varank, bu alanda Türkiye'nin deneyimlerine de değinerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle ülkede yaşanan yenilikleri anlattı.



Yeni dönemde Türkiye'nin her alanda zamanında ve verimli bir şekilde gelişeceğinin altını çizen Varank, ilk adım olarak bakanlık sayılarının azaltılması, Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni kurul ve ofislerin kurulması gibi büyük kurumsal değişikliklere gidildiğini anımsattı.



Varank, Dijital Dönüşüm Ofisinin bunlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Kamu sektörü dijital dönüşümünü koordine etme, farkındalığı artırmak için milli teknolojiler ve projeler geliştirme, yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek için büyük veri analizi yapma ile bilgi ve siber güvenlik projelerini etkin bir şekilde uygulama Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sorumlulukları arasında. Bakanlığım ve bu ofis yakın bir koordinasyon içinde çalışacak."



Türkiye'nin e-devlet geçmişinin çok eskiye dayandığına dikkati çeken Varank, 2000'li yılların başından bu yana çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini, dönüşümü kolaylaştırmak için politika belgeleri ve eylem planları hazırladıklarını anlattı.



Varank, söz konusu planlarla devletin e-hizmetlerinde verimliliği, tasarımdan uygulamaya güçlü bir kullanıcı odaklı yaklaşımla geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "İlk önceliğimiz vatandaşlarımızla firmalarımızın ihtiyaç ve beklentilerini analiz etmekti. Ardından kamu süreçlerini basitleştirdik." diye konuştu.



Türkiye'nin e-Devlet Kapısı'nı örnek gösteren Varank, bu sistemin tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sunan çevrimiçi bir platform olduğunu söyledi.



Varank, platformu 10 yıl önce tanıttıklarını hatırlatarak, "Bu platformla vatandaşlara, işletmelere ve devlet kurumlarına etkili ve zamanında kamu hizmetleri sunuyoruz. Şu an itibariyle 400'ü aşkın devlet kurumu ve 40 milyondan fazla birey 3 bin farklı hizmetten yararlanıyor. Son kullanıcı memnuniyeti anketine göre, kullanıcıların yüzde 95'i bu platformdan memnun." dedi.



Türkiye'nin e-Devlet tecrübesinin kamu yönetiminde şeffaflığı, güvenilirliği, hesap verebilirliği ve katılımı göstermek için etkili bir araç olduğunun altını çizen Varank, Türkiye'nin bu alanda daha fazla gelişmeye her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.

"DİJİTAL EKONOMİNİN ÖLÇÜLMESİ KONUSUNU SAHİPLENİYORUZ"

Dijital ekonominin ölçümünün önemine değinen Varank, ölçüm için G20 bünyesinde bir araç seti tasarlandığı belirtti. Bu araç setinin dijital ekonominin katma değerini belirlemeye yarayacağını anlattı.



Varank, Türkiye’de dijital ekonomi ve bunun ölçülmesi konusunun yeterince bilinmediğine dikkati çekerek, "Hızla gelişen teknoloji dünyasında öncü olmalıyız. Yeni dönemde dijital ekonominin ölçümü konusunu sahipleniyoruz. Bu konuda kamu ve özel sektördeki tüm muhataplarımızın farkındalığını artıracağız" dedi.



Verinin serbest dolaşması, yaygınlaşması ve herkese açık olması gerektiğini vurgulayan Varank, açık kaynaklı yazılımların da pek çok yapısal problemi hızlıca çözdüğünü ve verimliliği arttırdığını ifade etti.



DİJİTAL EKONOMİDE "KADIN" VURGUSU

Kadınların dijital ekonomideki yetersiz temsilinin büyük sorun olduğuna işaret eden Varank, büyüme ve refahın artması için kadınların bu alanda daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.



Varank, Arjantin’deki toplantıda kadın erkek eşitliğinin tartışıldığını ancak oturumda sadece üç kadının olduğunu ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' aracılığıyla biz kız çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. Hedefimiz bilimle teknolojiyle ve inovasyonla uğraşan kız çocukları yetiştirmek" diye konuştu.



THY GURURU

Öte yandan Bakan Varank, görüşmeleri esnasında birçok heyet başkanı ve katılımcıların Türk Hava Yollarının (THY) hizmetlerinden memnuniyetle bahsettiğini ifade ederek, "THY'nin en çok noktaya uçma politikasının ne kadar etkili ve faydalı olduğunu bu seyahatte gördük. Katılımcılar, Arjantin ve diğer ülkelere seyahatlerinde mutlaka THY'yi kullandıklarını ve hizmetlerinin memnun kaldıklarını dile getirdiler. Ülkem adına çok mutlu oldum" dedi.

