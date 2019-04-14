Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla yılın ilk 3 ayında yaklaşık 566 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını belirterek, "Bu periyotta 35 bin 150 KOBİ ve girişimcimize destek verdik. Söz konusu ödemenin 415 milyon lirası geri ödemesiz, 47 milyon lirası geri ödemeli olarak gerçekleşti. İşletmelerin ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da 104 milyon liralık destek sağladık" ifadesini kullandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, güncellenen programları ve yeni çıktığı çağrılarla yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 566 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi.



Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı yüksek teknolojiye uyarlayan KOSGEB, bu yıl girişimcilere 360 bin liraya kadar destek imkanı sağladı. İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'lere büyük işletmelerle iş birliği yapmaları durumunda 10 milyon liraya varan destek kararı alan kurum, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili her bir ürün için 5 milyon liraya kadar bütçe ayırdı.



KOSGEB ayrıca, KOBİ Gelişim Destek Programı'nda "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" çağrısına çıktı.



GİRİŞİMCİLİK İLK SIRADA



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Varank, KOSGEB'in ocak-mart dönemi desteklerine ilişkin verileri de açıkladı.



Varank, geçen yılın ilk çeyreğinde KOSGEB'in 216 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiğini anımsatarak, "2019'un aynı döneminde bu rakam, iki katını aştı. KOSGEB olarak, ilk 3 ayda yaklaşık 566 milyon lira destek ödemesi yaptık. Bu periyotta 35 bin 150 KOBİ ve girişimcimize destek verdik. Söz konusu ödemenin 415 milyon lirası geri ödemesiz, 47 milyon lirası geri ödemeli olarak gerçekleşti. İşletmelerin ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da 104 milyon liralık destek sağladık" ifadelerini kullandı.



Yılın ilk çeyreğindeki KOSGEB desteklerine program bazlı bakıldığında, 178 milyon lirayla girişimcilik desteklerinin ilk sırada yer aldığını belirten Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 129 milyon liralık ödeme yapıldığını bildirdi.



Varank, KOBİ'lerin teknolojik üretim ve yatırımları için diğer programlar çerçevesinde 259 milyon lira aktarıldığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yeni hükümet sistemimizin sağladığı güçlü koordinasyondan faydalanarak başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin gücüne güç katacak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



"GÜNDEMİMİZ EKONOMİ OLACAK"



"Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Varank, bu vizyon çerçevesinde yüksek teknolojili üretimin önemli olduğunun altını çizdi. Varank, bu kapsamda KOBİ'lerin yüksek teknolojiyi tabana yaymasını istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin uluslararası rekabette gücünü kalıcı olarak artırmasının yolu yüksek teknolojiden geçiyor. Bu nedenle nihai hedefimiz, KOBİ'leri uluslararası rekabetin aktörü haline getirmek. 31 Mart yerel seçim süreci geride kaldı. Önümüzdeki 4,5 yıl boyunca seçim yok. Bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanacak, tüm enerjimizi yapısal temellerimizi güçlendirici adımlar için harcayacağız. Tek gündemimiz ekonomi olacak. Katma değerli üretim öncülüğünde büyüme hedefimiz var. Bu amaçla yerlileşme programından yatırım ortamının iyileştirilmesine, yatırım teşviklerinin etkinleştirilmesinden, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine varıncaya dek pek çok alanda önemli reformlara imza atacak, güçlü bir büyüme için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."