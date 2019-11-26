Bakan Varank: Milli YHT prototipi 2023'te raylarda

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Milli Yüksek Hızlı Tren için tarih verildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız" dedi.



Varank, bu yıl sonu itibariyle 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacak 7 organize sanayi bölgesi ve 4 sanayi sitesinin tamamlanacağını belirtti.



Bakan Varank, 2020 yılında 7 yeni organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha tamamlayarak 25 bin kişiye istihdam imkanı oluşturacaklarını kaydetti.