Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı 17.03.2021 - 10:53

Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" tanıtım toplantısına katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz. Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek. TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz" dedi.

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