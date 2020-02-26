Bakan Varank'tan 'corona virüs' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüsün Türkiye'deki tekstil ürünlerinde talep artışına neden olacağını söyledi.



Varank, "Çin’den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu gelişmeler sonucunda da üst üste 2 ay, aylık bazda verdiğimiz belge sayısında teşvik tarihimizin rekorunu kırdık.

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart'ta başlayacak."

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