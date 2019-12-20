Bakan Varank'tan yerli otomobil paylaşımı

Yerli otomobil için geri sayım başladı...

Malezya'da basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobilin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de tanıtılacağını açıkladı.HABERE GİT

Bu açıklamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bir paylaşım geldi.

Varank, Twitter hesabından otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı.

'5 BABAYİĞİT' VE TOBB

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı.



Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.



Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.



TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİL SERÜVENİ