Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa çalışma bitecek, normalleşme desteği sürecek

Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi bu ay sonunda bitiyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma bitecek ama destek sürecek" mesajı verdi.

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin olarak özetle şunları söyledi;



"Kısa çalışma ödeneği uzun vadeli bir teşvikten ziyade geçici bir destektir. Normalleşmeye geçince uygulama kalkacak.

Normalleşme desteği ve diğer SGK teşvikleri sürecek. İşverenlerimize kısa çalışmada kaldıkları süre altı ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar normalleşme desteği vereceğiz. Bu kapsamda SGK'ya ödeyecekleri primler konusunda mahsuplaşma yapacağız."

1,9 MİLYON İŞYERİNİN YÜZDE 26'SI BAŞVURU YAPTI

Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetimi ile biraraya gelen Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği için 30 milyar lira kaynak aktardıklarını söyledi.

Türkiye'deki yaklaşık 1,9 milyon işyerinin yüzde 26'sının, kısa çalışma ödeneği için başvurduğunu açıkladı.



Bakan Selçuk, "Sektörel bazda bakıldığında en fazla imalat, toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektörlerinde çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.

En fazla İstanbul, Bursa ve Ankara illeri yaralanırken, il düzeyinde kısa çalışmadan yararlanma oranı en yüksek olan imalat sanayinin yoğun olduğu Bursa, Antalya ve Tekirdağ oldu" dedi.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı nisan ayında 3,2 milyon kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını, bu rakamın şubat ayında 1,3 milyon kişiye gerilediğini de ifade etti.