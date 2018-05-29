Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valiliği tarafından bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı.



Bir gazetecinin dolardaki düşüşe ilişkin sorusu üzerine Zeybekci, Türk lirasındaki aşırı değer kaybının, Türkiye'nin makroekonomik değerlerinin hiçbirini yansıtmadığını söyledi. Zeybekci, "Ne büyümemizi, ne ihracatımızdaki yükselmeyi yansıtıyor, ne de turizm gelirlerimizdeki artışı, ne işsizlikteki düşüşü ne de 2018 yılı birinci çeyreğindeki büyümeyle ilgili inşallah 11 Haziran'da göreceğiz onu da gelen rakamları yansıtıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kısa vadeli borçlarıyla ilgili de hiçbir mükellefiyetini yerine getirmekle ilgili rahatlığını da yansıtmıyor." ifadesini kullandı.



Dolardaki dalgalanmanın bir manipülasyon olduğunu hep söylediğini anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Bu manipülasyon sonucu oluşan bu yüksek dalgalı alan spekülatörlerin de maalesef sevdiği, onlar için tabii ki fırsat olarak gördükleri bir alandır. Bunun geçici olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını hep söyledik. Önümüzdeki haftadan itibaren derken de bu haftadan itibaren bu rahatlamanın olacağını söylerken de bunu söylediğimizde yine TL'nin değerleri 4.80-4.90'lar civarındaydı. Bununla ilgili önlemlerimizin olduğunu da biliyorduk ve bunlar şu anda devreye girdi. Önümüzdeki günlerde büyük bir disiplinle de devam edecek. İnşallah o spekülatif alan, yüksek dalgalı alan bitecek. Sonra da inşallah hazirandan itibaren daha yapısal, Türkiye'de sürdürülebilir, dengeli bir büyüme, ihracatımızdaki artış, turizm gelirlerindeki artış, bütçe disiplini ve mali disiplinden asla vazgeçmeden o dönemde ek tedbirlerimizle bunu kalıcı hale mutlaka getireceğiz."