Bakan Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

01.05.2020 - 12:33

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun."

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