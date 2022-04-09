Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'daki ulaşım zammına tepki

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu.

Bugünden itibaren geçerli olan zamma Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan tepki geldi.

İBB yönetimini eleştiren Karaismailoğlu, "Toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklardan vatandaşı caydırmak için kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız" dedi.

Bunun devletin ve belediyenin birinci aslı görevi olduğunu belirten Bakan, şöyle devam etti:

"Bunu sağlamak için bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef onu göremiyoruz. Keşke akıllarını başlarına alsalar ama üstlerine vazife olan bir işte gündeme geldiklerini gördünüz mü? Maalesef ama üstlerine vazife olmayan bütün işlerde lafları var, sözleri var. İnşallah düzelirler."