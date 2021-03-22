Bakanlık, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı 22.03.2021 - 17:13

Bakanlık, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 24 Mart 2021 valörlü, 20 Mart 2024 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli 10 bin 364 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 10 bin 525 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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