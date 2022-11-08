Bakanlıktan baharatta kanserojen madde iddiasına ilişkin açıklama

Singapur, Türkiye'den ihraç edilen bir baharat markasında kanserojen madde tespit edildiğini duyurdu. Bunun üzerine firmaya ait paketlerin toplatılması kararı alındı.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.



Açıklamada "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur’a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

"İHBAR KABUL EDİLDİ, DENETİM BAŞLATILDI"

Yasaklı renklendirici madde tespit edildiğine ilişkin Singapur'dan resmi bir bildirimde bulunulmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

YURT İÇİ ÜRÜNLERDE DE YASAKLI MADDE

Mayıs ve temmuz ayında yapılan denetimlerde firmanın yurt içinde satışa sunduğu sumakta izin verilmeyen renklenrici tespit edildiği kaydedildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bunun üzerine firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve söz konusu ürünlerin piyasadan toplatıldığı belirtili.