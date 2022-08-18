Baklalı turizm yatırımcılarının radarına girdi

2022’nin ilk yarısında 6 milyon 755 bin turisti ağırlayan İstanbul, turizm pastasındaki en büyük paya sahip şehir oldu. Dünya çapında bir turistik merkez haline gelmenin rüzgarını arkasına alan megakente yatırımlar da sürüyor. Pandeminin ardından hareketli günlerine kavuşan İstanbul Havalimanı’na yakın bölgeler, yatırımcıların radarında yer alıyor. Oluşturulan yeni yaşam alanlarıyla İstanbul, hem bir ticaret üssüne hem de turistik merkeze dönüştürüyor.



İstanbul Havalimanı çevresindeki bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde farklı inşaat çalışmaları plana alınırken, oteller bölgesi olarak lanse edilen Arnavutköy ilçesinin Baklalı Köyü turizm ve ticaret alanında faaliyet gösteren yatırımcıların radarına giriyor. Özel proje alanı Baklalı Köyü, gayrimenkul fiyatlarındaki genel artışa ek olarak, yatırım potansiyeli olan arsa vasfına geçiş yapacak tarlaların bedelinin yükselmesinden de nasibini alıyor. Metrekare birim fiyatlarında bir önceki yıla göre 2-3 kat artış görülen bölgede, sınırlı sayıda turizm ve ticaret arsaları bulunurken, yatırımcıların da inşaat planlamalarına başladığı görülüyor.



İstanbul’un yeni şehir rezerv yapı alanındaki turizm noktası: Baklalı



İstanbul Havalimanı’nın yanında konumlanan Baklalı Köyü, yenişehir rezerv bölgesinde turizm alanı olarak seçilirken, 244 bin dekarlık tüm plan içerisinde sadece bin 800 dekarlık kısmı Baklalı bölgesindeki otel alanı olarak faaliyete açılıyor. Bölgenin Kuzey Marmara ve D-100 karayolları ile kesişim noktasındaki Baklalı ve Boyalık çanağının ise turizm ticaret, fuar ve kongre turizminin yeni üssü olacağı düşünülüyor. Bu çerçevede bölgedeki sağlık turizmine yönelik faaliyetlerin de yoğunlaşacağı öngörülürken, uluslararası standartlarda hizmet veren hastane, rehabilitasyon merkezi, sağlık köyleri ve bakım merkezleri yapılması bekleniyor.



Baklalı Köyü’nde konut, dükkan ve cami projeleri devreye alındı



Yeni İstanbul olarak adlandırılan Baklalı Köyü’ne hem vatandaşlara hem de turistlere yeni yaşam alanları oluşturulması, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) bölgedeki çalışmalarına da hız kazandırıyor.

TOKİ’nin resmi internet sitesinden açıklanan proje ihalesinin ilkinin 21 Eylül’de gerçekleştirileceğini duyurmasıyla birlikte ilk etapta 844 konut, 10 dükkan ve 1 cami projesi devreye alınırken, ihalesinin 13 Eylül’de yapılacağı ikinci etap 716 konut ve 20 dükkandan oluşuyor. Projenin üçüncü ayağının ihalesi ise 14 Eylül’de açılacak ve 621 konut ile 10 dükkanı içerecek.