Balon balığı için kararname: 3 yıl daha desteğe devam

Balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara bu yıl 500 bin adede kadar adet başına 5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 5 milyon adede kadar adet başına 0,50 lira destekleme ödemesi yapılacak.



Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Kararla, Türkiye karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.



Bu kapsamda, 2021, 2022, 2023 yıllarında balon balığı avcılığına destek verilecek.

500 BİN ADEDE KADAR 5 LİRA



Balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 500 bin adede kadar her adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerine ise 5 milyon adede kadar adet başına 0,50 lira ödenecek.



Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının söz konusu yıllardaki tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.



Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek.



Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.



Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

