Bamyanın kilosu 400 lirayı aştı: Fiyatına rağmen talep var

Kışın özellikle İç Anadolu'da tüketilen çiçekli bamyanın kilosu tezgahlarda 400 TL'den satışa sunuluyor.

Neredeyse gram altına yaklaşan fiyatına rağmen talebin bitmediğini söyleyen esnaf Hamdi Çarşıbaşı, "Bamya zor ve zahmetli bir mamul ve işlemi çok olduğu için fiyata da yansıyor. Üretim geçen seneye göre bu sene biraz daha az oldu. Kuraklıktan dolayı da üretiminde sıkıntı oldu ve ister istemez fiyatları arttı. Fiyatların artması satışları da düşürdü" dedi.

"GURBETÇİ ZAMANI DAHA ÇOK TALEP OLUYOR"



Vatandaşların kilo olarak alamasa da 100-150 gram alıp tükettiklerini söyleyen Çarşıbaşı, "Bunlar sabah ezanında gün doğmadan toplanır ve teker teker ipe dizilir. Güneş olmayan yerde, rutubet olmayan yerde kurutulur.



Ülkemizdeki fiyat artışından bamya da etkilendi. Şu anda kilosu 400 TL civarında. Bamyanın 100 gramından 4-5 kişilik bir aileye yetecek kadar yemek çıkar. Vatandaşlarımız da bu şekilde 100-150 gram alıyorlar. Fiyatına rağmen talep var. Özellikle gurbetçi zamanı daha çok talep oluyor" diye konuştu.