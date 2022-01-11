Banka dışı mali kuruluşlara uzaktan müşteri edinme imkanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı mali kuruluşların uzaktan müşteri edinme imkanı tanıdıklarını duyurdu.



BDDK'dan yapılan açıklamada, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin (banka dışı mali kuruluş) uzaktan müşteri edinmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği bildirildi.



Yönetmelik kapsamında banka dışı mali kuruluşlara da uzaktan müşteri edinimi imkanı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kuruluşların bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bildirildi.



Açıklamada, Yönetmelik'in müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak mesafeli olsun veya olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlediği ifade edildi.

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