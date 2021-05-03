Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme

Emekli maaş, ikramiye ödemeleri için banka şubelerinin mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Açıklama Türkiye Bankalar Birliği'nden geldi. TBB tarafından, "T.C İçişleri Bakanlığı’nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca, 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın önlemlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek, daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alınmıştır'' denildi.

Buna göre; Üyeler; açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, müşteri kabul saatlerini şu şekilde düzenledi:

- 6, 7, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 09.00-12.30 ve 13.30-16.30,



- Arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 09.00-12.30



"Diğer günlerde, şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verebilecekler.