Bankacılık dışı finansın hacmi 60,8 milyar lira oldu

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2021 yılı ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB çatısı altındaki üç sektörün 2021 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine göre işlem hacmi 60,8 milyar TL, aktif toplamı 164 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 28,9 milyar TL, müşteri sayısı 2,5 milyon olarak gerçekleşti.



Finansal Kurumlar Birliği'nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, kapanmalar ve karantina tedbirlerinin, tedarik zincirinden üretim-ticaret döngüsüne ve yatırımlara kadar ekonominin tüm cephelerinde önemli bir daralmaya yol açtığına işaret etti.

Eke, "Ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu para ve mali politikaları ile hayata geçirdiği destek paketleri, ekonomik aktörlere can suyu sağlayarak, pandeminin şok etkisinin belli ölçüde atlatılmasında önemli rol oynadı.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke

Son olarak KOBİ’ler için açıklanan destek paketleriyle birlikte pandeminin özellikle küçük esnaf üzerindeki olumsuzlukları mümkün olduğunca azaltılmaya çalışılıyor.

Finansal Kurumlar Birliği olarak biz de ilk çeyrekteki tüm dalgalanmalara rağmen, üretimin ve ticaretin Türkiye’nin büyümesine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmak adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ettik.

Finansmana erişimi kolaylaştırmak, en önemlisi etkisini genişletmek üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.



Yaşanan olağanüstü sürece rağmen sektörlerin gelişimilerini sürdürmesi adına dijital yatırımlara devam ettiklerini belirten Eke, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"FKB olarak, dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırmak için dünyadaki uygulamaları inceleyerek, Türkiye’ye uygun ve özgün modeller geliştiriyoruz. Türkiye’ye erişebilmenin ve sektörlerimizde büyümenin yolu, dijital platformlar üzerinden müşteriye finansman sağlayabilmekten geçiyor.

Buradan hareketle, stratejilerimizi dijital dönüşüm üzerine kuruyoruz. Bu çalışmalar ışığında son olarak finans sektörüne özel ilk bulut hizmeti olan ‘FKBULUT Ortak Veri Merkezi’nin kurulum çalışmalarını yılın ilk çeyreğinde içinde tamamladık. Aynı zamanda üyelerimizin alt yapı taşıma ve geçiş sürecini de başlattık."

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Aynur Eke, "Finansal Kiralama sektörünün alacaklarının 60,5 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 76,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 41,8 milyar TL seviyelerine ulaştığını, alacaklarının ise 42 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL.

Finansman şirketlerinin işlem hacmi 12,2 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,4 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 36,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Sektörleri bu rakamlarını değerlendirdiğimizde ise, 2021’in ilk çeyreğinde özellikle işlem hacminde artışlar dikkat çekiyor. 2021 yılı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre; finansal kiralama sektörü yüzde 60, finansman sektörü yüzde 133, faktoring sektörü yüzde 27 oranında büyüme kaydetti."