Bankacılık sektörünün toplam mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 9 Temmuz ile biten haftada 33 milyar 308 milyon 758 bin lira artarak 4 trilyon 18 milyar 487 milyon 121 bin liraya çıktı.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,86 artışla 1 trilyon 726 milyar 802 milyon 93 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,03 yükselişle 2 trilyon 154 milyar 697 milyon 140 bin liraya çıktı.



Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 255 milyar 865 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 229 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.



Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 9 Temmuz itibarıyla 1 milyar 724 milyon dolarlık artış görüldü.



