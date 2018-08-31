Bankalardaki mevduattan elde edilen faizden alınan vergide değişikliğe gidildi.

Türk Lirası mevduatının faizinden alınan vergide oranlar düşürülürken; hatta 1 yıldan uzun vadede sıfırlanırken, döviz mevduatından elde edilen faizin vergi oranları artırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, yeni vergi oranları bugünden itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak; 3 ay sonra yeni bir karar alınmaz ise eski oranlara dönülecek.

3 ay süreyle bankalardaki her yeni hesap ve vadesi yenilenecek her hesaba yeni oranlara göre işlem yapılacak. Halihazırda devam eden bir uzun vadeli hesabı olanlar için, 3 ay içinde vade yenilenmesi işlemi söz konusu değilse bu oranlar geçerli olmayacak.

Bankalardaki mevduatın yarısına yakının döviz cinsinden olduğu ve bu yönde eğilimin görüldüğü bir dönemde alınan kararla, mevduat hesabında Türk Lirası’nın teşvik edilmesi ayrıca vadenin uzatılması amaçlanıyor.

İŞTE YENİ ORANLAR

TL MEVDUAT VERGİSİ % 15'DEN % 5'E İNDİ

Türk Lirası mevduatında 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olan stopaj oranı yüzde 5'e çekildi.

1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarında vergi oranı yüzde 12'den yüzde 3'e çekildi.

1 YILI AŞAN TL MEVDUATA VERGİ YOK

1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduat hesabında yüzde 10 olan vergi oranı yüzde 0'a çekildi.

DOLAR-EURO MEVDUATA EK VERGİ

1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarından alınan yüzde 13'lük stopaj oranı değişmedi.

Vadesiz ya da 6 aya kadar vadeli döviz hesabının faizinden alınan yüzde 18'lik vergi oranı yüzde 20 oldu.

1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarından alınan stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 16'ya çıktı.

Alınan bu kararlar 3 ay geçerli olacak ve daha sonra yeni bir karar alınmaz ise eski oranlar kullanılacak.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK (DAHA ARTAR MI?)