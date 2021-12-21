Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: 1 milyar dolar bozduruldu

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TL mevduata 'kur farkı' sistemine, kamu ve özel bütün bankaların dahil olabileceğini söyledi. Çakar, mevduattan 1 milyar dolar çözülme olduğunu belirtti.

Haberler - NTV Haber 21.12.2021 - 12:00

Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: 1 milyar dolar bozduruldu

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Dövize Çevrilebilir Mevduat'' açıklaması sonrasında şu ana kadar 1 milyar dolar bozdurulduğunu söyledi.

Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Çakar, ''Sadece internetten mobil bankacılık üzerinden 1 milyar dolar çözülme oldu. Yarın daha çok daha artarak devam edeceği kanaatindeyim" dedi.

Çakar, döviz farkından oluşabilecek maliyeti bankaların değil Hazine'nin karşılayacağını ifade etti.

Bankalar Birliği Başkanı ayrıca, bu ürünün hane halkı için geçerli olduğunu tüzellere geçerli olmadığını bildirdi.

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