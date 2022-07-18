Bankalar hazır değil

Avrupa Merkez Bankası tarafından yayınlanan ilk "İklim Stres Testi" raporuna göre Avrupa bankalarının sadece beşte ikisi kredi verirken bilgilendirme amaçlı iklimle bağlantılı risk değerlendirme testine sahip. Bir diğer problem ise Avrupa bankalarının dörtte üçünün iklim ve çevre risklerinin, küresel finansal sistem üzerindeki etkilerini gösteren raporlamaları yapmıyor. Ayrıca bankaların yüzde 60'ı İklim Değişikliği’nin getirdiği riskleri değerlendirebilecek bir risk stres değerlendirmesine sahip değil.



Avrupa Merkez Bankası tarafından denetimi yapılan kurumlar için iklim riskleri incelendiğinde, en fazla sera gazı emisyonuna neden olan 22 kuruluştan elde edilen faiz gelirleri, finansal olmayan kuruluşlardan elde edilen gelirlerin yüzde 60'ından fazla olduğu görülüyor.



Araştırmada bankaların potansiyel müşterileri ile iklim risklerini dikkate alan bir geçiş planlaması yapması gerektiğine işaret edilerek en kötü senaryolara göre sel ve kuraklık risklerinin üç yıllık kısa vadede 41 banka için maliyetinin 70 milyar euro olması bekleniyor. Bununla birlikte risklerin boyutunun tam olarak dikkate alınmadığı, uygulanan modellemelerin yetersiz olduğuna dikkat çekilerek rakamın daha da yüksek olabileceği varsayılıyor.