Bankalar kaçta açılıyor? (Banka çalışma saatleri)

29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi bu sabah 05.00'te sona erdi. Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor ancak sonrasında da Türkiye Covid-19 önlemleriyle yaşamaya devam edecek.



İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla dün, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı.

Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak.



Bankalar da resmi internet sitesi ve SMS aracılığıyla yeni çalışma saatlerini duyurdu.



BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ



Akbank, Denizbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB, Türkiye İş Bankası, ING Bank, HSBC, Ziraat Bankası, Garanti, QNB Finansbank 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

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