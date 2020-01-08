Bankalar, kasım ayında tarihi kâr elde etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün Ocak-Kasım 2019 döneminde 41 milyar 300 lira olan net dönem karı, kasım sonu itibarıyla 46 milyar 611 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün kasımda 5 milyar 311 milyon liralık net dönem kârı elde ettiğini ortaya koydu.

Böylece bankalar, tarihin en yüksek kasım ayı kârını hanelerine yazdı. Bankaların kasım kârı, 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 artış gösterdi.



Bankacılık sektörü, 2018'in kasım ayında 4 milyar 803 milyon lira, 2017'nin aynı ayında da 4 milyar 29 milyon lira kâr elde etmişti.



Öte yandan, bankaların 2018'in ocak-kasım dönemindeki 50 milyar 695 milyon liralık net kârının 2019'un aynı döneminde 46 milyar 611 milyon liraya gerilemesi, sektörün 11 aylık kârının yüzde 8,1 azaldığına işaret etti.



KREDİLERDEN ALINAN FAİZ 297 MİLYAR LİRA



Verilere göre, bankaların geçen yılın 11 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17,4 artarak 387,1 milyar lira oldu. 2018'in aynı döneminde bu rakam 330 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.



Bankalar, Ocak-Kasım 2019 döneminde kredilerden 297 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 57,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 13 milyar lirası kredi kartlarından, 34,3 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 192 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.



BANKALARIN MEVDUATA VERDİĞİ FAİZ TUTARI 164 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI



Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, geçen yılın 11 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 22,5 artarak 241,8 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı, yüzde 22,4 artışla 164 milyar liranın üzerine çıktı.



Toplam faiz giderlerinin yüzde 68'i mevduata ve yüzde 11'i bankalara verilen faizlerden oluştu.



Bankaların net faiz geliri, kasım sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 145,3 milyar lira oldu.

BANKACILIK HİZMET GELİRİ 45 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, kasım sonu itibarıyla 95,8 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15,2 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, 2018'in kasım sonuna göre yüzde 39,3 artarak 14,5 milyar liraya çıktı.



Ocak-Kasım 2019 döneminde nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 7,1 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 7,4 milyar lira olarak hesaplandı.



Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ise 2019'un 11 ayında 45 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 47'ye ulaştı.



PERSONEL GİDERİ 11 AYDA 31,3 MİLYAR LİRA OLDU



Bankaların toplam faiz dışı giderleri, kasım sonunda 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 114,2 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bu dönemde faiz dışı giderlerin yaklaşık yüzde 28'i personel giderlerinden oluştu. Personel gideri, kasım sonunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 23,6 artışla 25,3 milyar liradan 31,3 milyar liraya yükseldi.



Bankacılık sektörü, 2018 yılın 11 ayında sermaye piyasası işlemlerinden 29 milyar lira kâr sağlarken, 2019'un aynı döneminde 19,4 milyar lira zarar etti.