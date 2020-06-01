Bankalara 7 milyar dolarlık kaynak

Virüs salgını sonrası ekonomiler durma noktasına geldi. Bu nedenle daha fazla finansman ihtiyacı doğdu.



Türk bankaları bu dönemde uluslararası kuruluşlardan 7 milyar dolarlık kaynak temin etti. 8 banka ve bir özel şirket iki ayda toplam 6 milyar 308 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.



Sağlanan bu finansmanla, borç geri dönüşlerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs ayları rahat atlatıldı. Ayrıca, borçlanma maliyetleri de geçen yıla göre dolarda 25 baz puan, euroda ise 40 baz puan daha düşük gerçekleşti.



Bankalar geçen yıl 6 milyar 925 milyon dolarlık sendikasyon kredisi kullanmıştı.

Son 2 ayki rakamlara göre, yüzde 91'lik kredi yenileme oranına ulaşıldı.



Geçen yıl 407 milyon dolar sendikasyon kredisi kullanan Türk Eximbank, sadece mayıs ayında 723 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti.



Böylece yüzde 178’lik yenileme oranıyla bu alandaki rekoru elde etti.

Bu dönemde sadece sendikasyon kredisi ile finansman sağlanmadı.



5 banka tarafından, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası başta olmak üzere çeşitli kuruluşlardan 600,6 milyon dolar kredi kullanıldı.



VİDEO: KAMU BANKALARINDAN YENİ KREDİ PAKETİ